Technische Berufsschule Zürich: Bildungsdirektorin Silvia Steiner greift nach Streit durch.

Lange Zeit schaute Bildungsdirektorin Silvia Steiner dem Zwist in der Technischen Berufsschule zu. Nun aber greift Steiner durch: Sie kündigte diese Woche eine Administrativuntersuchung durch einen externen Anwalt an.

Als Auslöserin des Konflikts gilt: die Rektorin. Im September 2020 trat sie ihr Amt an. Kurz darauf folgte eine Kündigungswelle. Von 16 Personen, die damals in der Verwaltung rund um die Rektorin gearbeitet hätten, seien noch vier Personen da. Die anderen zwölf hätten gekündigt, sagt Konrad Kuoni, Präsident des Zürcher Verbands der Lehrkräfte, gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Hilferufe bei der Bildungsdirektion

Dann, eineinhalb Jahre nach Beginn des Streits, stieg die Unzufriedenheit weiter an – verursacht durch die vermeintliche Vorzugsbehandlung der IT-Lehrlinge. Die Elektroplaner müssten bis zum Sommer 2024 aus der Abteilung IT ausziehen und würden ins Untergeschoss ohne Tageslicht im Schulhaus Sihlquai verfrachtet. Die frei werdenden Räume in der IT sollten als sogenannte «Kreativzimmer» eingerichtet werden.