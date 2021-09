Strafgericht BL - Vergiftungen waren erfunden – Strafgericht spricht Pflegerinnen von Mordanklage frei

Die Verteidiger forderten für ihre Mandantinnen Freisprüche in den Hauptanklagepunkten. Sie verwiesen auf ein Gutachten, laut dem bei der Seniorin keine Rückstände der vermuteten Gifte gefunden wurden. Zudem zweifelten sie die Glaubhaftigkeit der 80-Jährigen an. Auch an der Anklageschrift liessen sie kein gutes Haar: Diese sei so breit gestreut, dass sich das Gericht am Ende irgendeinen Straftatbestand aussuchen könne.