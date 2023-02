Giftmord-Prozess Bern: Verteidiger und Staatsanwaltschaft ziehen Urteil weiter

Am 19. Januar wurde ein 51-Jähriger für den Giftmord an seiner Ehefrau zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Es sei ein hartes Urteil, sagte Philipp Kunz, Verteidiger des erstinstanzlich verurteilten Giftmörders von Bern, direkt im Anschluss an den Prozess zu 20 Minuten . Der Prozess vor dem Berner Regionalgericht war am 19. Januar mit einer Verurteilung zu 14 Jahren Gefängnis wegen Mordes zu Ende gegangen.

«Skrupellos und absolut feig»

Der Mordprozess fand in erster Instanz am 16. und 19. Januar in Bern statt. Der Angeklagte gab dabei mehrfach an, er könne sich nicht genau an das Vorgefallene erinnern. Der Staatsanwalt warf ihm vor, seine Frau mit einer Überdosis eines Gicht-Medikamentes (Colchicin) vergiftet zu haben. Er habe den Mord länger geplant, das Medikament im Darknet bestellt und zuvor auch verschiedene Methoden zur Tötung seiner Frau recherchiert.