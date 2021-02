Jung, aber gefährlich : Giftschlange in Köln entwichen – Wohnhaus evakuiert

Schockmoment für einen Schlangenbesitzer in Köln. Er bemerkte plötzlich, dass eine südafrikanische Korallenschlange fehlte – ein giftiges Exemplar. Er musste den Notruf verständigen.

Eine junge Giftschlange ist aus einem Terrarium in einer Kölner Wohnung ausgebrochen. Der Besitzer bemerkte das Verschwinden der Schlange am Sonntag und verständigte nach eigener erfolgloser Suche am Montagmorgen die Feuerwehr, wie die Stadt Köln mitteilte. Es handele sich um eine sechs Monate alte südafrikanische Korallenschlange von etwa 20 Zentimetern Länge und geringem Durchmesser. Die Bewohner des Zehn-Parteien-Hauses verliessen bereits am frühen Morgen ihre Wohnungen und kamen privat unter.