Österreich: Jagd auf Spinne in Penny geht weiter

Eine mutmassliche Giftspinne hatte am Dienstagmorgen in der Penny-Filiale Austrasse in Krems für einen Feuerwehr- und Rettungseinsatz gesorgt. Am Mittwoch rückte dann ein Experte und eine Reinigungsfirma an. Der Konzern stimmte sich mit der Behörde, dem Magistrat Krems, ab, wie Heute.at berichtet.