Loco Escrito startet in Spanien durch

Das war der grosse Auftritt von Loco Escrito in Madrid.

Jetzt hat er den Sprung ins Ausland geschafft und in Madrid rund 23'000 Musikfans begeistert.

Wenn es nach Loco Escrito geht, hätte der Moment seines internationalen Durchbruchs längst kommen können. Doch der Schweizer Latinstar mit kolumbianischen Wurzeln musste sich in Geduld üben. «Das macht mir nichts aus», meint er backstage im Gespräch mit 20 Minuten bescheiden und führt aus: «Ich habe immer darauf vertraut, dass alles zu seiner Zeit kommt. Und für mich ist sie offenbar genau jetzt gekommen.» Beim 33-Jährigen ist Zufriedenheit und vor allem Euphorie zu spüren. Nicht ganz unbegründet: 23'000 Musikfans warteten am Coca Cola Music Experience Festival in Madrid auf seinen einzigartigen Mix aus lateinamerikanischen Rhythmen, eingängigen Melodien und energiegeladenen Beats.