«Im fünften Monat»

Ist Gigi Hadid schwanger?

Auf einem Instagram-Post sehen Fans bei Gigi Hadid einen Babybauch. Nun wird gemunkelt, dass sie mit Freund Zayn Malik (27) ihr erstes Kind erwartet.

An dem Ballon hält Gigi ein blaues Band und küsst ihren Freund Zayn Malik. Das bringt Fans dazu über das Geschlecht des Kindes zu spekulieren.

Wegen eines Instagram-Boomerangs sind ihre Fans überzeugt, dass Model Gigi Hadid schwanger ist. Ausserdem will TMZ.com durch «Quellen aus der Familie» in Erfahrung gebracht haben, dass sie bereits im fünften Schwangerschaftsmonat sei. Der zukünftige Vater soll natürlich Sänger Zayn Malik (27) sein, mit dem sie seit kurzem wieder zusammen ist.

Am 23. April feierte das Supermodel ihren 25. Geburtstag. Auf einem Boomerang, den sie vor drei Tagen auf Instagram postete, hält sie an ihrer Geburi-Party eine grosse 25 aus Heliumballons in die Luft. Neben ihr posieren ihr Freund Zayn und Schwester Bella Hadid (23). Ob die Hose nur weit geschnitten ist oder ob sich wirklich ein Bauch andeutet?