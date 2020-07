«Hier ist er»

Gigi Hadid zeigt erstmals ihren Babybauch

Im September kommt das erste Kind von Gigi Hadid und Zayn Malik zur Welt. Erst jetzt gewährt das Topmodel erstmals einen Blick auf seinen Babybauch in einem Live-Video – und erklärt darin auch, wieso.

Seit Gigi Hadid (25) die Schwangerschaftsgerüchte hochoffiziell in einer TV-Show bestätigte, lechzen ihre Fans geradezu nach Bildern ihrer Bauchmitte. Bislang vergeblich: Ganz bewusst hat das Topmodel darauf verzichtet, seinen Bauch der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie es nun am Mittwoch in einem Insta-Live-Video erklärt.