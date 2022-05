Gil Ofarim hält trotz drohender Verleumdungsklage an Antisemitismus-Vorwurf fest

Ende März erhob die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage gegen Gil Ofarim. Die Vorwürfe lauten: Verleumdung und falsche Verdächtigung. Dabei wird dem Musiker zur Last gelegt, einen Hotelangestellten in Leipzig zu Unrecht beschuldigt zu haben, ihn antisemitisch beleidigt zu haben, während das Verfahren gegen den beschuldigten Hotelmitarbeiter eingestellt wurde.

Doch obwohl der Anwalt des 39-Jährigen die Anklageschrift schon am 11. April erhalten hatte, ist beim zuständigen Gericht noch keine Stellungnahme eingegangen, wie der Vorsitzende Richter, Hans Jagenlauf, gegenüber « Bild » verrät – und das, obwohl die Frist bereits am kommenden Montag abläuft. Die zuständige Kammer am Landgericht habe deshalb noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden können.

Gil Ofarim bleibt bei seiner Version

Gemäss Markus Hennig, dem Anwalt von Ofarim, hält der Sänger an seiner Aussage und der Darstellung eines mutmasslich antisemitischen Vorfalls fest, wie der Jurist gegenüber dem NDR-Magazin «Zapp» verrät. Weiter betont er: «Herrn Ofarim ging es ursprünglich ohnehin nicht darum, jetzt hier eine einzelne Person verantwortlich zu machen, sondern ihm ging es darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was ihm passiert ist und was er für inakzeptabel hält in den heutigen Zeiten.»