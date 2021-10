Polizei hege «ernst zu nehmende Zweifel» - Gil Ofarim trug womöglich doch keine Davidstern-Kette im Hotel

Nun liegen allerdings Zweifel vor, ob der Vorfall tatsächlich so abgelaufen ist, wie Ofarim ihn geschildert hat. Ein Überwachungsvideo, welches der «Bild am Sonntag» vorliegt, zeigt, wie der Rockmusiker das besagte Hotel betritt, mit einem Rezeptionisten diskutiert und das Gebäude dann wieder verlässt. Seine geöffnete Lederjacke und sein graues T-Shirt sind auf dem Video gut zu erkennen – nicht zu sehen ist jedoch die Kette mit dem Davidstern-Anhänger. Auch die « Leipziger Volkszeitung » berichtet, dass in dem Clip keine Kette zu sehen ist, obschon die Qualität der Aufnahmen verbessert und Details kenntlich gemacht wurden.

Polizei hegt Zweifel

Laut «Bild am Sonntag» habe die Leipziger Polizei «ernst zu nehmende Zweifel» am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse. In seiner Vernehmung soll Ofarim ausgesagt haben, dass er nicht sagen könne, ob er die Kette an jenem Abend sichtbar trug. In seinem Instagram-Video, das inzwischen mehr als drei Millionen Mal angeschaut und kurz nach dem Vorfall aufgenommen wurde, trug er sie allerdings gut sichtbar und betonte, dass sie der Auslöser für die antisemitischen Anfeindungen war.