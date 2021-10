Gegen Hotelmitarbeiter : Gil Ofarim will Strafanzeige erstatten

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Gil Ofarim ein Video, in dem er von einem antisemitischen Vorfall in einem Hotel berichtet. Nun ergreift der Musiker rechtliche Schritte.

Gil Ofarim (39) veröffentlichte am Dienstag ein Video, in dem er einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorwirft.

Nach seinen Antisemitismusvorwürfen will der Musiker Gil Ofarim nun Strafanzeige gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Hotels stellen. Ofarim werde «am Dienstag in München nicht nur als Zeuge bei der Polizei aussagen, sondern auch persönlich Anzeige erstatten, wegen aller in Betracht kommender Delikte», sagte seine Managerin Yvonne Probst der «Bild»-Zeitung. Er wohnt in München.