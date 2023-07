Serienmord von Gilgo Beach: Das ist über Heuermann bekannt

1 / 10 Am Gilgo Beach auf Long Island wurden seit 2010 nach und nach Leichenteile entdeckt. Getty Images via AFP Die Fundorte von acht der insgesamt elf Leichen. Reuters Unter den Ermordeten befanden sich mindestens drei Prostituierte. Getty Images via AFP

Darum gehts Rex Heuermann soll mindestens drei Prostituierte ermordet haben.

Die Mordfälle liegen bereits über zehn Jahre zurück.

Jetzt ist er verhaftet worden.

Nachbarn sind schockiert.

Rund ein Jahrzehnt nach einer Mordserie vor allem an Frauen nahe New York haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um Rex Heuermann, der in der Nähe der Fundorte der Leichen lebt, teilten die Ermittler am Freitag mit. Vor einem Gericht wurde der Mann kurz darauf des dreifachen Mordes angeklagt. In einem vierten Mordfall gelte er als Hauptverdächtiger, hiess es. Als Beweise wurden unter anderem DNA-Spuren und Handy-Daten angeführt.

Das wissen wir über Heuermann

Heuermann ist ein 59-jähriger Architekt, der im New Yorker Stadtteil Manhattan arbeitet, aber auf Long Island lebt. Nachbarn erzählen über ihn, dass sie wenig Kontakt mit ihm und seiner Familie gehabt hätten und beobachteten, dass Heuermann lieber für sich gewesen wäre.

Patricia Maressa, die seit mehr als zwei Jahrzehnten gleich nebenan wohnt, sagt gegenüber «NBC News»: «Er ist ein grosser Mann. Immer gut gekleidet. Ich bin immer noch schockiert, was hier alles passiert. Es ist eine sehr ruhige Nachbarschaft. Während Nacht würde man sogar eine Nadel fallen hören.»

Eine andere Frau berichtet: «Ich kannte ihn als Freund und Kollegen. Und ich bin total überrascht.» Sie habe am Dienstag, also zwei Tage vor der Verhaftung, mit ihm über Zoom gesprochen. «Er war sehr organisiert und sehr freundlich. Ich habe all das nicht kommen sehen.»

In einem Video, das ein Youtuber Bonjour Realty vor einem Jahr mit ihm führte, bezeichnete sich Heuermann als «Troubleshooter». Darin sprach er auch über seine Arbeit und was es dafür brauche: «Ich benutze nur ungern das Wort Toleranz, aber das trifft es. (…) Die Mehrheit meiner Klienten verstehen nicht, was ich tue und warum ich es tue und was es dazu braucht.» Auch eines seiner Hobbys beschreibt er: Heuermann lernte von seinem Vater, Möbel zu bauen. «Ich baue meine Möbel zu Hause. Und es gibt ein Werkzeug, das ich so ziemlich immer, für jede Art von Arbeit, verwende: einen Hammer. Das ist überzeugend genug, wenn ich etwas überzeugen muss.» – «Nicht jemanden?», fragte der Youtuber nach. «Etwas. Und das Ergebnis ist immer hervorragend.»

Das ist passiert

Insgesamt wurden ab etwa 2010 nahe dem Ort Gilgo Beach an der Südküste der Insel Long Island vor Manhattan die Leichen von neun Frauen, einem Mann und einem Kleinkind identifiziert. Inwiefern all diese Fälle zusammenhängen, ist unklar. Ermittler glauben aber nach eigenen Angaben schon seit längerem, dass zumindest hinter einigen dieser Taten ein Serienmörder stecken könnte.

Anfang 2022 hatte die Staatsanwaltschaft von Suffolk County eine neue Ermittlergruppe gegründet, um die Mordfälle aufzuklären. Die Ermittler kamen Heuermann zunächst über sein Auto auf die Spur, das ein Zeuge damals gesehen hatte. Sie werteten dann umfassende Handy-Daten aus und konnten aufgrund neuer DNA-Tests auch an den Leichen gefundene Haare Heuermann zuordnen. Die Ermittler fanden zudem heraus, dass Heuermanns Ehefrau stets verreist war, als sich die Morde ereigneten.

Ihm wird vorgeworfen, 2009 und 2010 drei junge Prostituierte ermordet zu haben. Bei der Ermordung einer weiteren Prostituierten, die 2007 verschwunden war, wird er jetzt als Hauptverdächtiger geführt.

Mit Material von AFP