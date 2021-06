Arosa - Gilt bald im ganzen Tal Tempo 30?

Geht es nach dem Aroser Gemeindeparlament, gilt auf den Strassen der Bündner Ortschaft in Zukunft Höchstgeschwindigkeit 30. Denn ohne Gegenstimme hat das Parlament an seiner letzten Sitzung beschlossen, Tempo 30 im ganzen Tal zu prüfen, berichtet die Zeitung «Südostschweiz» und verweist dabei auf das regionale Amtsblatt. Folglich hat das Gremium einen entsprechenden Auftrag an den Gemeindevorstand überwiesen. Wie die Gemeindepräsidentin von Arosa, Yvonne Altmann, sagt, haben sie dabei gewisse Freiheiten. So könnten sie das Vorgehen der Abklärung selbst bestimmen und ob Interessengruppen miteinbezogen werden.