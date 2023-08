Gilt das Cannabis-Urteil auch für Koks und Heroin? 

Am 24. Juli 2023 konkretisierte das Bundesgericht die Betäubungsmittel-Bestimmungen. Geklagt hatte ein Kiffer aus dem Kanton St. Gallen, der 2019 in St. Margrethen kontrolliert worden war.

Was das Bundesgericht Ende Juli 2023 entschieden hat, habe theoretisch schon vorher gegolten, sagt Peter Albrecht, Professor für Betäubungsmittelrecht in Basel und Bern. Die Behörden hätten das Gesetz jedoch restriktiv angewandt.

Bis zu zehn Gramm Cannabis pro erwachsene Person sind erlaubt, wenn das Rauschmittel für den Eigengebrauch gedacht ist. Diese Menge darf die Polizei nicht einziehen, wenn sie jemanden mit Cannabis erwischt, so hat das Bundesgericht Ende Juli im Fall eines Kiffers aus dem Kanton St. Gallen entschieden, der 2019 in St. Margrethen kontrolliert worden war. Verfechter einer liberalen Drogenpolitik feierten dieses Urteil. So der Verein Legalize it, der das Urteil begrüsste.