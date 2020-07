10 Fragen zum Obligatorium

Gilt die ÖV-Maskenpflicht auch für Kinder?

Wegen der steigenden Corona-Zahlen erlässt der Bundesrat ein Maskenobligatorium für Busse, Trams und Züge. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Muss man auch auf dem Schiff eine Maske tragen? Ja. Das Obligatorium gilt in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen.

Gab es jüngst Corona-Ansteckungen im ÖV? Laut dem Bundesrat liegen keine Zahlen vor. In zwei Dritteln der Fälle seien die Ansteckungsorte nicht zurückverfolgbar. Hingegen könne beispielsweise in Clubs der Ort aufgrund der Listen einfacher zurückverfolgt werden.

Gibt es genügend Masken? Im Moment schon. Die Lager sind inzwischen prall gefüllt. Während zu Beginn der Pandemie weltweiter Maskenmangel herrschte, funktioniert der Markt inzwischen wieder. Die ETH schätzte in einer Studie, dass es 360 Millionen Masken braucht, um die hiesige Bevölkerung während drei Monaten zu versorgen. Dabei gingen die Forscher davon aus, dass die Maske nur draussen getragen wird und dass eine Maske 3 bis 4 Tage reiche. Die Pendler müssen die Maske jedoch selbst mitbringen. «Dies liegt in der Verantwortung der Fahrgäste, alles andere wäre nicht umsetzbar», sagt Postauto-Sprecher Urs Bloch. Die Details klären SBB und Postauto in den kommenden Tagen.