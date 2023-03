Wattwil: Erneut ist eine Hündin Opfer eines Köders

Eine Frau aus Wattwil SG hat Angst um ihre Hündin, die aufgrund eines Köders mit schweren Verletzungen in der Tierklinik liegt. In letzter Zeit kam es in der Ostschweiz häufiger zu solchen Vorfällen.

Erneut wurde eine Hündin aus der Ostschweiz Opfer von präparierten Ködern. «Gina», die Hündin einer Frau aus Wattwil SG, fängt letzten Dienstag plötzlich an, aus dem Mund zu schäumen. Im Erbrochenen der Hündin entdeckt die Besitzerin Reissnägel. In diesem Moment realisiert die Frau, was los ist und sucht eine Tierklinik auf. Dort verweilt der Hund nun schon mehrere Tage.

Gesundheitszustand der Hündin bleibt kritisch

«Das sind die schlimmsten Tage. Wenn jemand nach ihrem Zustand fragt, muss ich weinen», sagt die Frau. Auch ihre Kinder sind gereizt. Ihre Tochter war es, die zuvor mit der neunmonatigen Hündin spazieren ging. «Gina ist wie ein Familienmitglied und war immer und überall dabei und jetzt ist nicht klar, ob sie es schaffen wird», sagt die Halterin. Den Köder selbst hat die Frau nicht gesehen. «Ich habe es erst gemerkt, als ich den ausgespuckten Reissnagel gesehen habe», sagt sie.

Aber wer ist so skrupellos und legt solche Köder? 20 Minuten hat dem forensischen Psychiater Thomas Knecht die Frage gestellt. «Es muss eine langanhaltende und tiefgreifende Abneigung gegen Hunde bestehen, eine eigentliche Hundeaversion», teilt Knecht mit. Gewöhnlich habe so etwas eine Vorgeschichte. «Wenn dann noch ein besonderer Hund mehrfach negativ in Erscheinung tritt, kann aus den bösen Fantasien ein Entschluss werden», so Knecht weiter.

Eine der häufigeren Angststörungen

Es stellt sich die Frage, ob die Personen, die so was machen, auch eine gewisse Reue verspüren. Vor allem dann, wenn ein Hund schwer verletzt wird oder gar an den Verletzungen stirbt. Laut Knecht sei das eine Frage der Sensibilitätsschwelle. Aber: «Ein Hardcore-Hundehasser könnte auch ein Gefühl der Befriedigung verspüren.»

Im Falle des Hundes ist es besonders. Bevor der Hund zum besten Freund des Menschen wurde, war er mal ein Wolf. «Für bestimmte Leute hat er seine Wolfsnatur nie ganz verloren, wirkt auf sie dementsprechend immer noch als Bedrohung», erklärt Knecht. Die Angst vor Hunden, auch «Kynophobie» genannt, ist eine der häufigeren Angststörungen.

Gemeinden treffen Massnahmen

Die Gemeinde Wattwil SG hat keine Kenntnis von dem Vorfall. «Wir werden die Mitarbeitenden des Werkbetriebs darauf hinweisen, dass sie auf solche Köder achten und diese bei Erkennen entfernen sollen», schreibt Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner auf Anfrage. Die Gemeinde empfiehlt auch den Bewohnenden, auf solche Köder zu achten und allenfalls ihre Hunde an der Leine zu führen.

Kürzlich gab es in der Ostschweiz, vor allem im Rheintal, mehrere Meldungen zu Hundeködern. Wie 20 Minuten berichtete, verlor bereits vor zwei Wochen ein Hund aus St. Margrethen sein Leben. Die Gemeinde versuchte, mithilfe von Schildern Hündeler zu warnen, und organisierte Kontrollgänge an den betroffenen Stellen.

