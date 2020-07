Konflikt zwischen Vater und Tochter

Ging es Thomas Markle nur um Meghans Geld?

Die Beziehung von Herzogin Meghan und ihrem Vater Thomas Markle liegt in Scherben. Neue Dokumente zeigen: Beim Einzug in den Palast stellte sie die finanzielle Unterstützung ein.

Er sagte seine Teilnahme an der Hochzeitsfeier daraufhin medienwirksam ab und nahm an der Zeremonie in Windsor nicht teil.

Im Zuge der Klage von Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) gegen die Zeitung «Mail on Sunday» sind bislang unveröffentlichte Dokumente in der britischen Presse erschienen.

In den letzten Jahren ist zwischen Herzogin Meghan (38) und ihrem Vater Thomas Markle so einiges schiefgelaufen: Mehrfach wandte er sich ohne ihre Zustimmung an die britische Presse, schimpfte im TV über das britische Königshaus und veröffentlichte gestellte Paparazzi-Fotos. Alles gipfelte darin, dass der 76-Jährige seine Teilnahme an der Hochzeit von Meghan und Prinz Harry (35) im Mai 2018 in letzter Minute absagte.