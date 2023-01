Österreich : «Ging Streit aus dem Weg» – jetzt spricht die Familie des getöteten Soldaten (20)

Die Familie des am Dreikönigstag in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt erschossenen Soldaten Konstantin fordert eine lückenlose Aufklärung. «Es geht uns darum: Was passierte in den letzten zehn Minuten, dass ein junger Mann so ausrastet», so Stiefvater Michael D. im Gespräch mit «Heute».