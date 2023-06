Tour de Suisse: Schweizer Radstar Gino Mäder stürzt schwer  

Am Donnerstag fand die Königsetappe der Tour de Suisse statt.

Am Donnerstag stand die Bergetappe der Tour de Suisse über 211 Kilometer und drei schweren Pässen von Fiesch nach La Punt an. Es war die Königsetappe. Die Schweizer Radstars spielten beim Sieg von Juan Ayuso keine Rolle. Marc Hirschi (UAE Team Emirates) enttäuschte, bester Schweizer wurde Stefan Küng (Groupama FDJ) als 28.

Gino Mäder lag reglos im Wasser

Dann, ein wenig später am Abend, erfolgte das Communiqué der Tour de Suisse. In diesem heisst es: «Der Rennarzt war innert zwei Minuten an der Unfallstelle. Magnus Sheffield war ansprechbar. Er wurde mit Prellungen und einer Hirnerschütterung ins Spital Samedan transportiert.»