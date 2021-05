Erster Profi-Sieg für Schweizer : Gino Mäder sorgt am Giro mit Etappensieg für Ausrufezeichen

Der Schweizer Gino Mäder (24) gewinnt die sechste Etappe am diesjährigen Giro d’Italia.

Gino Mäder, es ist ein Name, den sich der Schweizer Radsportfan nach dem heutigen Auffahrtsdonnerstag merken muss. Denn der 24-jährige Berner sorgt am Giro d’Italia für ein Ausrufezeichen. Er gewinnt die sechste Etappe der Italien-Rundfahrt in Ascoli Piceno solo, nachdem er sich kurz vor dem Ziel mit Erfolg von einer dreiköpfigen Ausreissergruppe abgesetzt hatte. Für Mäder, der beim Team Bahrain Victorious unter Vertrag steht, ist es der erste Sieg als Profi.