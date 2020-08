Rätsel auf Sizilien

Gioele (4) sass mit seiner Mutter im Auto – dann verschwanden beide

Seit zehn Tagen fehlt vom vierjährigen Gioele jede Spur. Seine Mutter wurde inzwischen tot aufgefunden. Nun ist ein Video aufgetaucht, das beide kurz vor ihrem Verschwinden zeigt.

In Caronia in Italien wird ein vierjähriger Bub gesucht. Seine Mutter wurde tot aufgefunden.

Wo ist Gioele? Und wie ist seine Mutter ums Leben gekommen? Die Polizei von Sizilien steht vor einem äusserst mysteriösen Fall. Am Donnerstag gab die zuständige Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie eine erste Spur hat: Auf einem Video sind die 43-jährige Viviana Parisi und ihr vier Jahre alter Sohn Gioele im Auto zu sehen, rund eine Viertelstunde s päter s ind sie wie vom Erdboden verschluckt. Laut «Il Messaggero» zeigt e ine Überwachungskamera die beiden, wie sie bei der Ortschaft Sant ’ Agata di Militello die Autobahn Palermo – Messina verlassen. Alles weitere bl e ibt e in Rätsel.

DJ Viviana Parisi verlässt mit Gioele das Familienhaus in Venetico gegen 9.30 Uhr, um für den Kleinen Schuhe kaufen zu gehen. Ihr Ehemann Daniele Mondello wird der Polizei später versichern, dass es an jenem Morgen keinen Streit gegeben habe. « Es gab nichts, was zu diesem tragischen Ereignis hätte führen können », erklärte der Familienvater laut «Rai».