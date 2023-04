Vaduz: Goalie Gion Chande debütiert für Mosambik

Gion Chande : In Vaduz ist dieser Bündner ein Bankdrücker, in Mosambik ein Volksheld

Darum gehts Vaduz-Ersatzgoalie Gion Chande gab sein Debüt für die Nationalmannschaft Mosambiks.

Der 24-jährige Bündner bekam es dabei gleich mit den Senegal-Stars um Sadio Mané zu tun.

Mit 20 Minuten spricht Chande über seine spezielle Geschichte.

Bloss in einem einzigen Liga-Spiel stand Vaduz-Ersatzkeeper Gion Chande in dieser Saison für den Zeitletzten der Challenge League bislang zwischen den Pfosten. Trotzdem debütierte der 24-jährige Bündner in der letzten Länderspielpause für Mosambik, das Heimatland seines Vaters, und bekam es dabei in der Qualifikation zum Afrika Cup gleich mit den Senegal-Superstars um Sadio Mané zu tun.

«Es war ein Riesenfest im und ums Stadion herum», berichtet Chande, als ihn 20 Minuten nach seiner Rückkehr auf die Eindrücke seiner Nationalmannschafts-Feuertaufe anspricht. In Dakar kam Mosambik vor über 50’000 Zuschauenden mit 1:5 unter die Räder, dennoch sei es für den Vaduz-Goalie ein «grosses Erlebnis» gewesen.

Debüt-Trikot musste er wieder abgeben

Zum Trikottausch mit Mané und Co. kam es jedoch nicht und auch sein eigenes Debüt-Leibchen musste der frischgebackene Nationalspieler wieder abgeben. «Wir durften das Shirt leider nicht mitnehmen», meint Chande und erklärt schmunzelnd, dass bei der mosambikanischen Nationalmannschaft «andere Möglichkeiten» vorherrschen, als dies bei anderen Teams der Fall sei.

Trotz bescheidenen finanziellen Mitteln bei den «Mambas» sei die Fussballbegeisterung in Mosambik durchaus vorhanden, betont Chande. «Obwohl ich das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei war, erkannten mich die Leute überall», schildert der frühere U-21-Keeper des FC Basel die Situation, als er fürs Rückspiel gegen Senegal (0:1) wenige Tage später in seine zweite Heimat reiste. Egal, ob am Flughafen, im Hotel oder sonst wo – überall wollten Menschen (darunter sogar lokale Polizisten) mit ihm quatschen oder fragten für Selfies.

Conference League als Schaufenster

In einem Staat mit über 32 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Held, im beschaulichen Vaduz hinter dem liechtensteinischen Nationalgoalie Benjamin Büchel bloss Bankdrücker. Eine spezielle Konstellation, die nicht so bleiben muss. «Ich gebe im Training jeden Tag Gas und will zeigen, dass ich parat bin», sagt Chande.

Von Null auf Hundert parat sein musste er im letzten September, als Büchel in der Conference League beim Auswärtsspiel in Alkmaar mit Rot vom Platz flog. Im 26-minütigen Kurzeinsatz gegen die Niederländer erhielt Chande drei Gegentore, verhinderte aber mit einigen Big-Saves eine noch höhere Niederlage in Unterzahl. Bei der darauffolgenden Partie gegen den ukrainischen Vertreter Dnipro-1 (2:2) zeigte er eine weitere starke Leistung und sicherte mit seinen Paraden Vaduz einen verdienten Punkt.

Die Auftritte auf europäischen Bühne hätten sicher «positiv dazu beigetragen», dass er auf den Radar der mosambikanischen Nationalmannschaft geraten sei, so der Mann aus Chur. Mit den «Mambas» sei die Qualifikation für den Afrika Cup das grosse Ziel, so der Goalie. Wer weiss, vielleicht darf er bei Gelingen dieses Unterfangens dann auch sein Trikot behalten.

