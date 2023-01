14-Jährige stirbt wegen Deo auf ihrer Bettdecke

IMAGO/Russian Look

Giorgia aus der englischen Stadt Derby verstarb an einem Herzstillstand, nachdem sie Deodorant eingeatmet hatte.

Die 14-jährige Giorgia aus der englischen Stadt Derby war laut ihrem Vater autistisch. Sie habe es gemocht, Deodorant auf ihre Bettdecke zu sprühen, da sie den Geruch als beruhigend empfunden habe. «Wenn sie sich in irgendeiner Weise ängstlich fühlte, sprühte sie dieses Spray auf und es gab ihr ein Gefühl der Beruhigung, weil es ein Deodorant ist, das meine Frau benutzte», schildert er gegenüber «BBC» .

Am 11. Mai 2022 fand ihr älterer Bruder Giorgia nicht ansprechbar in ihrem Schlafzimmer. Ihr Tod wurde untersucht. Die medizinische Todesursache sei als «unbestimmt, aber übereinstimmend mit dem Einatmen von Aerosol» festgehalten worden. «Irgendwann hat ihr Herz aufgehört zu schlagen, weil sie das Deo eingeatmet hat», sagt ihr Vater. Die genaue Menge des Deodorants sei nicht bekannt, aber es sei vermutlich mehr, als man normalerweise sprühen würde.

Der Tod von Giorgia ist kein Einzelfall

Laut der BBC wurde nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) «Deodorant» zwischen den Jahren 2001 und 2020 auf elf Totenscheinen erwähnt. Die tatsächliche Zahl der Todesfälle dürfte jedoch höher sein, da auf den Totenscheinen nicht immer spezifische Substanzen angegeben seien.

Der Hauptbestandteil von Giorgias Deo war laut der BBC Butan. Der Inhaltsstoff sei zwischen 2001 und 2020 an 324 Todesfällen beteiligt gewesen. Propan und Isobutan - ebenfalls in Giorgias Deodorant enthalten - wurden bei 123 bzw. 38 Todesfällen erwähnt. Bereits in den Jahren 2008 und 2019 starben zwei Kinder im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Deo.