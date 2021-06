Giorgio Contini wird neuer GC-Coach

Contini steht in der der nächsten Saison an der Seitenlinie der Zürcher.

Die Grasshoppers haben einen neuen Trainer. So wird Giorgio Contini Coach der Zürcher. Das teilt GC in einem Communiqué mit. In den vergangenen drei Saisons war Contini beim FC Lausanne-Sport tätig. Mit den Westschweizern erreichte er in der Saison 2019/20 den direkten Aufstieg in die Super League, wo man in der vergangenen Meisterschaft auf dem sechsten Platz abgeschlossen hat. Die Westschweizer verlängerten den Vertrag mit dem Winterthurer jedoch nicht.