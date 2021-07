Gelynchter Italiener in Honduras - «Giorgio wurde mit barbarischer Grausamkeit getötet»

In einem Akt von Selbstjustiz wurde der Italiener Giorgio Scanu von 600 Menschen in einem Dorf in Honduras mit Steinen und Stöcken zu Tode geschlagen. Ein Jugendfreund in seiner Heimat trauert um ihn.

1 / 9 Triggerwarnung für Bildstrecken auf 20-Minuten-Online. 20 Minuten Der Italiener Giorgio Scanu wurde am 8. Juli 2021 in der Ortschaft Santa Ana de Yusguare im Süden von Honduras getötet . Screenshot Canal 5 Honduras 600 Menschen attackierten Scanu. Screenshot Twitter

Darum gehts Ein Fall von Lynchjustiz erschüttert Honduras.

600 Menschen gingen mit Steinen und Stöcken auf den Italiener Giorgio Scanu los.

Sie machten ihn für den Tod eines Dorfbewohners verantwortlich.

Der beste Freund des Italieners Giorgio Scanu ist traurig und vor allem fassungslos. « Giorgio soll seinen Nachbarn getötet haben? Ich schliesse das völlig aus, Gewalt war nicht seine Art. Die Polizei soll nach der Wahrheit suchen. Giorgio wurde mit barbarischer Grausamkeit getötet. Eine Menschenmenge gegen einen einsamen und wehrlosen Man n» , sagt Efisio Cau zu «Corriere della Sera» .

Scanu war am Donnerstag von rund 600 Bewohnern und Bewohnerinnen in Santa Ana de Yusguare im Süden von Honduras mit Steinen und Stöcken gelyncht worden, weil die aufgebrachten Nachbarn und Nachbarinnen meinten, Scanu habe am Tag zuvor seinen Nachbar Juan de Dios Flores umgebracht. Danach setzte der Mob Scanus Haus und Auto in Brand.

Er wanderte vor 20 Jahren nach Lateinamerika aus

Efisio Cau hatte Scanu zum letzten Mal vor drei Jahren gesehen. Er wusste von den Träumen seines Jugendfreu n des: « Er erzählte mir, dass er ein Restaurant in Tegucigalpa eröffnen wolle. ‹Ich warte auf dich, ich kümmere mich um alles. Wenn du kommen willst, schicke ich dir das Flugticket›, sagte er noch. Giorgio wollte mich als Geschäftspartner haben, er hatte viele Pläne.»

Scanu war vor über 20 Jahren von Cagliari auf Sardinien nach Lateinamerika ausgewandert. In seinen jungen Jahren in Italien hatte er Fussball gespielt – und gar nicht so schlecht, wie sich sein Jugendfreund erinnert. Dann nahm er einen Job als Telefontechniker bei einer Firma mit Verbindung zu Telecom Italien an, heiratete, bekam ein erstes Kind. Kurz danach kam die Scheidung - und eine Wirtschaftskrise, die zu Entlassungen führte. Der ehemalige Arbeitgeber bot Scanu an, nach Mittelamerika zu ziehen. Da packte der Italiener seine Koffer und ging.

Die ersten Jahre als Auswanderer waren hart. Scanu bekam Stellenangebote in Guatemala und Brasilien, schliesslich baute er ein neues Leben in Honduras auf: Er heiratete wieder und bekam zwei weitere Kinder. Ab und zu habe er Heimweh gehabt, sagt sein Kollege Efisio Cau. Die unterschiedliche Mentalität machte Scanu am Anfang Mühe. Doch inzwischen war er pensioniert worden. Nach Italien zurückzukehren sei keine Option gewesen: « Er sagte: ‹Wozu? D ort gibt es keine Arbeit›. »