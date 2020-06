Wer kämpft härter um Chanelle?

Giovanni und Mike im gnadenlosen «Bachelorette»-Duell

Am Montagabend muss sich Chanelle entscheiden und einen der beiden zum Staffel-Gewinner küren. Die Finalisten duellieren sich schon vorab bei 20 Minuten.

Für wen schlägt Chanelles (24) Herz höher? Oder schneller? Oder beides? Für den rassigen Zürcher Giovanni (25) oder für den ruhigen Winterthurer Mike (25)? Die Antwort kennt nur die Bachelorette selbst (und vielleicht ein paar Medienleute, aber lass uns doch ein wenig den Reality-TV-Mythos aufrechterhalten, okay?) – sicher aber ist: Es kann nur einen geben.

Bevor die Zuger Schlagersängerin am Montagabend um 20.15 Uhr ihre allerletzte Rose verschenkt, treten die beiden Finalisten bei 20 Minuten zum Duell an. Beim Vergleich aus der Ferne vergangene Woche hatte Giovanni knapp die Nase vorne, Mike hingegen führt unser Leserinnen- und Leser-Voting mit 54 zu 46 Prozent an (Stand: Sonntagabend).