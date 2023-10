Rolls-Royce Cullinan: Neongrüner Luxus-SUV im Test

Noch auffälliger gehts kaum: Der Rolls-Royce Cullinan inspired by Fashion in «Lime Green».

So gross, so lang und so grün! Seit 2018 gibt es den Luxus-SUV Cullinan aus dem Hause Rolls-Royce. Seinen Namen hat der Cullinan vom grössten Rohdiamanten, der je gefunden wurde. Er wurde 1905 in Südafrika entdeckt und wurde dem König von England zum Geschenk gemacht. Die beiden grössten Stücke des zerschlagenen Cullinan zierten das Zepter und die Krone von Queen Elizabeth, das Zepter wurde bei der Krönung an König Charles weitergegeben.

Der auffällige Luxus-SUV aus der Bespoke-Collection des britischen Autoherstellers ist limitiert auf 1499 Stück. Michael Lusk Bevor es an die Bahnhofstrasse geht, gibt es einen kleinen Abstecher ins Nobel-Hotel Hyatt. Dort trifft der neongrüne Koloss noch einen Verwandten, den hoteleigenen Rolls-Royce Ghost. Der trotz seiner Ausmasse geradezu klein wirkt neben dem Cullinan. Michael Lusk Mit 5,31 Metern in der Länge und knapp drei Tonnen Gewicht ist der Rolls-Royce Cullinan definitiv kein Leichtgewicht. Und mit einem Preis ab 370’000 Franken auch kein Schnäppchen. Michael Lusk

Aber zurück zur Krönung auf vier Rädern. Bei der Schmohl AG in Zürich darf ich den auf 1499 Stück limitierten neongrünen SUV aus der Re-Belle Collection in Empfang nehmen. Stolze 5,34 Meter misst der Riese in der Länge, zwei Meter in der Breite und 1,80 Meter in der Höhe. Dazu 22-Zoll-Räder und, wie schon erwähnt, eine nicht gerade unauffällige Lackierung in Lime Green. Es ist das erste Mal, dass ich Rolls-Royce fahre, und 24 Stunden ist das gute Stück meins. Um die Ecke lauern bereits die ersten Carspotter. Jetzt nur keinen Randstein touchieren.

Gebettet wie auf Wolken

Trotz seiner Wucht lassen sich die Türen mühelos öffnen und schliessen – auch per Knopfdruck. Für diese Mühelosigkeit, die man auch beim Fahren spürt, haben die Briten sogar ein eigenes Wort kreiert: «Waftability» oder auch «effortless driving». Und tatsächlich, man spürt und hört nichts vom Antrieb, die Luftfederung bettet einen wie auf Wolken und selbst der Fahrtwind hat keine Chance gegen Unmengen an Dämmmaterial und eine sechs Millimeter dicke Doppelverglasung. Dass hier ein 6,75 Liter grosser V12-Motor mit 571 PS Höchstleistungen vollbringt, um ein knapp drei Tonnen schweres Auto voranzuwuchten, kriegt man kaum mit.

Hingucker: Die Wagentüren, welche sich in konträrer Richtung öffnen! Ein Knopf am Armaturenbrett dient zum komfortablen Schliessen und Öffnen der Türen und verhindert so ausladende Armbewegungen. Bei Rolls-Royce denkt man an alles!

Michael Lusk So auch daran, dass die legendäre Kühlerfigur «Spirit of Ecstasy» per Knopdruck ein- und wieder ausgefahren werden kann. Michael Lusk Zweites Highlight des Cullinan inspired by Fashion sind die zwei ausfahrbaren Stühle und das Klapptischchen im Kofferraum. Beste Sicht aufs nächste Pferderennen oder die Jacht im Hafen ist damit garantiert.

Michael Lusk

Wir fahren Richtung Zürcher Bahnhofstrasse, an der Luxusshoppingmeile dürfte der knallgrüne Koloss kaum auffallen. Dort befindet er sich doch in seinem natürlichen Habitat, denke ich mir. Geschmeidig lässt sich der Monster-Rolls-Royce durch die Innenstadt fahren. Und weil die Elektronik die Lenkung zusätzlich unterstützt, kurvt man leicht und agil selbst durch engste Gassen. Zudem verkürzt die mitlenkende Hinterachse den Radstand virtuell, und der Wendekreis verkleinert sich.

Ein Sternenhimmel im Auto

Absolutes Highlight ist aber der Sternenhimmel, samt Sternschnuppen. In aufwendiger Handarbeit wurde dieser mit 192 «Sternen» versehen. Michael Lusk

Das Interieur ist märchenhaft: Flauschige Lammfell-Teppiche, feinstes Leder und eine mit Silber durchwirkte Metallstruktur zieht sich über das komplette Armaturenbrett. Highlight ist der Shooting Star Headliner, ein Dachhimmel mit 192 kleinen Sternen samt Sternschnuppen, die hier und da vorbeihuschen und sich bis in die Heckklappe ziehen. Im Heck befindet sich auch das ultimative Gimmick: Zwei ausfahrbare Stühle samt Tisch – so verleiht Rolls-Royce der realen Sternschnuppen-Jagd eine neue Dimension. Ich cruise noch ein bisschen durch die Stadt, an die Aufmerksamkeit hab ich mich gewöhnt und auch daran, dass an jeder roten Ampel die Handys gezückt werden. Rolls-Royce-Fahren verzaubert, selbst in Neongrün!