Fragen und Antworten

Gipfeli kann man im ÖV trotz Maskenpflicht essen

Die ÖV-Betriebe gehen davon aus, dass sich die Leute an die Vorschrift halten werden.

Die Maskenpflicht kommt. Offen ist, wie sie in der Praxis genau umgesetzt wird.

Ab Montag gilt die Maskenpflicht. Ganz so rigoros wird sie aber nicht durchgesetzt: Zumindest der Biss ins Gipfeli bleibt möglich.

Darf ich die Maske abnehmen, wenn ich ein Gipfeli esse oder einen Schluck Wasser trinken will?

Ja, laut dem Bundesamt für Gesundheit wird das möglich bleiben. Das bestätigt Postauto-Sprecher Urs Bloch: «Die Maske kann temporär abgenommen werden fürs Essen und Trinken.» Gerade auf längeren Strecken solle die Verpflegung möglich sein. Bloch rechnet aufgrund der Erfahrungen im Lockdown nicht damit, dass die Leute ständig am Essen oder Trinken sein werden, um die Maskenpflicht auszuhebeln. «Während des Lockdowns habe die Bevölkerung gezeigt, dass sie die geltenden Regeln akzeptiert und umsetzt», sagt Bloch. Man habe die Ausnahme auch nicht darum beschlossen, weil man befürchtet, ansonsten ÖV-Passagiere an den Individualverkehr zu verlieren. «Es gibt auch Kunden, die dank der Maskenpflicht mit einem sicheren Gefühl einsteigen.» Postauto erarbeitet als sogenannter Systemführer das Maskenkonzept für den öffentlichen Strassenverkehr.