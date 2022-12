Zürich: Hausbesetzung im Zürcher Kreis 6

Eine Besetzergruppe hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Haus an der Weinbergstrasse besetzt. Eine Intervention sei derzeit noch nicht vorgesehen, heisst es von der Stadtpolizei.

1 / 2 Die Besetzergruppe «Gipfeli-Kollektiv» hat in der Nacht des 12. Dezembers ein leerstehendes Gebäude an der Weinbergstrasse 149 besetzt. 20min/News-Scout Die Anwohnenden wurden brieflich über die Besetzung informiert. Im besetzten Gebäude befand sich einst die Backstube der Bäckerei Gnädinger. 20min/News-Scout

Darum gehts Im Zürcher Kreis 6 ist Montagnacht ein leerstehendes Haus besetzt worden.

Im Gebäude befand sich einst eine Backstube.

Die Polizei stehe sowohl mit der Besetzergruppe als auch mit dem Hauseigentümer in Kontakt.

Gegenüber 20 Minuten bestätigt das «Gipfeli-Kollektiv», dass auch sie in Kontakt mit dem Eigentümer stünden.

«Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, wir haben in einer eiskalten Nacht das Haus an der Weinbergstrasse 149 besetzt», stellt sich das «Gipfeli-Kollektiv» in ihrem Brief an Nachbarinnen und Nachbarn der Immobilie vor. Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten sagt, sei die Gruppe am Montag gegen 22.30 Uhr in das leerstehende Haus eingezogen.

Ob sich die Besetzerinnen- und Besetzergruppe bei der Namenswahl von der im Gebäude ehemals vorhandenen Backstube hat inspirieren lassen? Man weiss es nicht. Im Brief kündigen sie zumindest an, vielleicht schon bald zu Tee, Kaffee und Kuchen einladen zu wollen. Tatsache jedoch ist, dass die Backstube ebenso leer steht wie der Rest des Hauses – dies bestätigen die einstigen Hauseigentümer gegenüber 20 Minuten.

«Eine Intervention ist im Moment nicht vorgesehen»

Wie die Gruppe im Brief weiter ausführt, betrachtet sie Leerstand von Häusern als unhaltbaren Zustand – speziell in der kalten Jahreszeit. «Und da bezahlbarer Wohnraum nur mit sehr viel Glück, Vitamin B oder unendlich langer Wartezeit zu erreichen ist, nehmen wir uns dieses Haus.»

Von der Besetzung erfahren habe die Polizei am Montagabend, sagt Stadtpolizei-Mediensprecher Marc Surber. Man sei dann mit der Besetzerinnen- und Besetzergruppe sowie den Eigentümern in Kontakt getreten. «Eine Intervention ist im Moment nicht vorgesehen.» Ebenfalls in Kontakt mit den Hauseigentümern steht das «Gipfeli-Kollektiv», wie die Gruppe der Besetzenden gegenüber 20 Minuten sagt. Man sei noch in Verhandlungen mit der Besitzerschaft.

Vergangene Besetzungen innert Tagesfrist aufgelöst

Erst am 5. Dezember quartierte sich eine Gruppe in einem leerstehenden Haus im Zürcher Kreis 10 ein – doch nicht für lange. Wie ein Post auf Twitter bekannt gab, sei das Haus an der Ackersteinstrasse 200 nach knapp einem Tag wieder geräumt worden.

Ebenso wenig erfolgreich verlief die Besetzung eines leerstehenden Grundstücks in Albisrieden. Dieses wollte die Besetzergruppe «D.I.Y. in der Ey!» am 11. Dezember als Wagenplatz etablieren – die Räumung erfolgte jedoch noch gleichentags.