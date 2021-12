Bäckereien unter Druck – Gipfeli und Co. werden nächstes Jahr massiv teurer

Weil viele Rohstoffe dieses Jahr massiv teurer geworden sind, empfiehlt d er Schweizerische Bäcker-Confiseurmeister-Verband (SBC) seinen Mitgliedern in einem Schreiben, im kommenden Jahr die Preise für das «ganzen Produktsortiment» zu erhöhen, schreibt die « SonntagsZeitung ».

Weil die Ausgaben für Rohstoffe, Verpackung, Energie, Kredit- und Debitkartengebühren um 15 Prozent gestiegen sind, würden verschiedene Bäckereibetriebe ihre Kundinnen und Kunden bereits auf höhere Preise im kommenden Jahr vorbereiten. Die Preise für Gipfeli und Co. sollen zwischen fünf und 15 Prozent steigen. Das heisst konkret, dass ein Gipfeli nächstes Jahr 1.70 Franken und eine Cremeschnitte rund 4.80 Franken kosten könnte.

Preise variieren nach Bäckerei

Die Bäckerei Reinhard aus Bern will dieser Empfehlung nicht ganz so stark folgen. Mit ihren sieben Standorten in Bern und Region werde man die Preise um nur fünf bis sechs Prozent erhöhen. Bei gewissen Produkten aber könnten auch gröbere Preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent oder mehr drohen.