Baselland: «Gipfeltriebernte» – die kommenden Tage gibt es mehr Fluglärm

Dieses Jahr ist der Helikoptereinsatz vom 26. bis 28. Juli geplant. Dabei werden in der Region Basel über 30 Beobachtungsflächen angeflogen, um Äste der Baumkronen zu ernten. Dies teilt das Amt für Wald beider Basel am Montag mit. Pro Fläche dauere die Ernte etwa 20 Minuten, wobei der gesamte Helikoptereinsatz inklusive An- und Abflug sowie Umladen der geernteten Äste ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch nehme. Während dieser Zeit müsse in der Umgebung der Flächen mit entsprechendem Fluglärm gerechnet werden.