Die Tierschutzorganisation Kenya Wildlife Service (KWS) ist an einer kolossalen Mission: Sie m uss eine ganze Giraffenherde aus einer Insel evakuieren, um die Tiere in ein Reservat auf dem Festland zu bringen. Die Aufgabe ist komplex, da jede Giraffe einzeln mit einem Floss transportiert werden muss.

Die Insel Longicharo auf dem Baringo-See im Westen Kenias wird immer kleiner. Der Wasserspiegel des Baringo-Sees war jüngst um 15 Zentimeter pro Tag angestiegen. Wegen des steigenden Wasserspiegels droht die Insel zu versinken. Die Giraffen könnten wegen des reduzierten Lebensraumes verhungern. Aus diesem Grund bringen die Tierschützer die Tiere nun in einem speziell gebauten Giraffenfloss über das Wasser in das Naturschutzgebiet Ruko.

Giraffen werden mit Mangos auf das Floss gelockt

Die seltenen Rothschild-Giraffen waren erst 2011 auf die Insel Longicharo gebracht worden, um die Population wieder aufzubauen. Das rund 17 Quadratkilometer grosse Ruko-Reservat ist nun d as neue Zuhause der Giraffen. Der Weltnaturschutzunion (IUCN) zufolge gibt es geschätzt 2100 Rothschild-Giraffen, rund 765 leben in Kenia.

Derzeit diskutieren Wissenschaftler über den Grund für den Anstieg des Wasserspiegels im Baringo-See sowie in anderen Seen in Kenia. Zum einen könnte es an geologischen Veränderungen tief im Erdboden liegen. Ausserdem könnte es sein, dass die zunehmende Abholzung stromaufwärts zu mehr Sediment in den Seen führt.