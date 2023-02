Giraffensex ist seltsamer als gedacht – und beinhaltet Urin

1 / 6 Will ein Giraffenbulle herausfinden, ob eine Giraffenkuh paarungsbereit ist, bringt er sie mittels Stupsen dazu, auf sein Kommando Wasser zu lassen. Ist das Weibchen willig, «weitet es zunächst seine Hinterbeine und nimmt eine stabile Haltung ein, um dann zu urinieren», heisst es in einer im Fachjournal «Animals» veröffentlichten Studie. Lynette Hart/UC Davis Folgt das Weibchen der Aufforderung, hält das Männchen sein Maul in den Strahl und flehmt, um im Urin enthaltene Pheromone aufzuspüren. Beim Flehmen öffnen die Tiere das Maul ein wenig und strecken die Zungenspitze heraus, um möglichst alle chemischen Signale wittern zu können. Lynette Hart/UC Davis Beim Einatmen werden dann Geruchsstoffe am Gaumen ins sogenannte vomeronasale Organ geleitet und können sowohl gerochen als auch geschmeckt werden. Lynette Hart/UC Davis

Darum gehts Um festzustellen, ob eine Giraffenkuh paarungsbereit ist, animieren Giraffenbullen sie zum Urinieren.

In den Urinstrahl hinein hält er dann sein Maul und sucht darin nach Pheromonen.

Das ungewöhnliche Vorgehen ist der Grösse der Tiere geschuldet.

Giraffenmännchen haben es nicht leicht. Zumindest nicht, wenn sie herausfinden wollen, ob das Weibchen, das sie im Auge haben, paarungswillig ist. Zwar orientieren sie sich wie viele andere Säugetiere am Geruch des weiblichen Urins. Aber das ist aufgrund ihrer Grösse eine echte Herausforderung. Denn die Urinpfütze ist am Boden, ihr Riechorgan in fünf bis sechs Metern Höhe.

Doch die Giraffenbullen haben einen Weg gefunden, damit umzugehen: «Wegen ihrer extremen Statur riskieren Giraffen es nur ungern, sich bis ganz hinunter zum Boden zu beugen», so Lynette A. Hart von der Veterinärmedizinischen Fakultät der University of California in Davis. Deshalb brächten sie das auserwählte Weibchen mittels Stupsen dazu, auf Kommando Wasser zu lassen. Folgt das Weibchen der Aufforderung, hält das Männchen sein Maul in den Strahl und flehmt (siehe Box).

Es sei, als wollten die Bullen damit sagen: «Bitte uriniere jetzt für mich», zitiert die Hochschule Hart in einer Mitteilung. Die Bullen müssten die Weibchen aktiv zur Mitarbeit bewegen.

Was heisst «flehmen»? Als Flehmen bezeichnet man das gezielte und am geöffneten Maul und der Haltung erkennbare Wittern etlicher Säugetiere nach spezifischen Gerüchen, insbesondere von Pheromonen. Beim Flehmen öffnen die Tiere das Maul ein wenig und strecken die Zungenspitze heraus – oft auch, um den Urin von Artgenossen aufzunehmen. Beim Einatmen werden dann Geruchsstoffe am Gaumen ins sogenannte vomeronasale Organ geleitet und können sowohl gerochen als auch geschmeckt werden. Das Flehmen ist hauptsächlich während der Fortpflanzungszeit zu beobachten.

Im Jahr 2016 kam im Blank Park Zoo in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa Giraffen-Baby Lizzy zur Welt. Aufnahmen von der Geburt zeigen: Zu Beginn des Lebens müssen Giraffen erst mal unten durch. Tamedia/Blank Park Zoo

Viel Urin für wenig Sex

Beim Flehmen werden die im Urin enthaltenen Pheromone des Weibchens zum sogenannten Vomeronasalorgan (siehe Bildstrecke) transportiert – und der Bulle weiss Bescheid, ob das Weibchen für seine Annäherungsversuche empfänglich ist. Nimmt das Giraffenmännchen das chemische Signal nicht wahr, lässt es vom Weibchen ab und zieht zum nächsten. Das ist ziemlich häufig der Fall, wie Hart und ihr Mann und Forschungspartner Benjamin L. Hart im Fachjournal «Animals» schreiben. Demnach beobachteten die beiden rund 150 Mal, dass sich Giraffenbullen Giraffenkühen näherten, aber sie sahen nur ein einziges Mal, dass es nach dem Inhalieren des Urins tatsächlich zum Sex kam.

Giraffen sind übrigens nicht die einzigen Tiere, deren Sexleben aus menschlicher Sicht etwas gewöhnungsbedürftig erscheint. Beutelmarder zum Beispiel jagen so verbissen nach Sex, dass sie an Übermüdung sterben. Bei Kraken hängt die Art des Akts dagegen mit der Art des Kraken zusammen. Weitere Beispiele findest du in der folgenden Bildstrecke:

1 / 21 Nicht zimperlich gehen die Grossen Tümmler vor: Vor der Küste Australiens werden immer wieder Gruppenvergewaltigungen beobachtet, bei denen männliche Tiere einzelne Weibchen begatten. Sind keine Partnerinnen verfügbar, begnügen sie sich auch mal mit Abflussrohren. Aber auch die Weibchen sind nicht ohne: Sie benutzen ihre schlanke Schnauze bei anderen Weibchen mitunter als Dildo. Wikimedia Commons/Patrik Jones/CC BY 2.0 Über die Dauer des menschlichen Orgasmus können männliche Schweine nur lachen. Sie können das Ganze bis zu einer halben Stunde geniessen. Ihre wie Korkenzieher geformten Penisse schrauben sich während des Akts tief in den Gebärmutterhals ihrer Partnerin, wo auch die Ejakulation stattfindet. Getty Images/Ullstein Bild Die Paarungszeit der Rotkehlanolis-Echse beginnt gewöhnlich kurz nach der Winterruhe. Nach dem Balzen setzt das Männchen zu einem Nackenbiss an, um das Weibchen in die Paarungsposition zu bringen. Daraufhin legt das Männchen ein Bein auf den Körper des Weibchens und beginnt mit der Begattung, die einige Minuten dauern kann. Wikimedia Commons/Rronenow/CC BY-SA 3.0

Auch Homosexualität ist im Tierreich keine Seltenheit. Zwar können sich diese Paare nicht fortpflanzen, trotzdem macht dieses Vorgehen Sinn, wie schwedische Forscher im Jahr 2016 schrieben. Es gebe einen evolutionären Vorteil.

1 / 14 Gleichgeschlechtliches Verhalten bei Tieren ist nahezu allgegenwärtig. Schwedische Forscher gaben im Jahr 2016 an, die Ursache gefunden zu haben. (Im Bild: Männliche und weibliche Samenkäfer bei der Paarung) Ivain Martinossi-Allibert In ihrer Studie zeigten sie, dass bei Käfern die Schwestern und Tanten indirekt von der Liebe unter Männern profitieren: Sie pflanzten sich in deren Anwesenheit stärker fort, als wenn sie bloss von heterosexuellen Männchen umgeben waren. Ivain Martinossi-Allibert Zwar bezieht sich die schwedische Studie nur auf Callosobruchus-Käfer, die Forscher glauben aber, dass die Ergebnisse verallgemeinerbar sein könnten. So könnten sie auch für dieses schwule Geierpaar im deutschen Tierpark Nordhorn gelten. Franz Frieling/tierpark Nordhorn

Hast du schon mal Tiere bei der Paarung gesehen? Mehrfach schon. Einmal. Ich bin mir nicht sicher. Nein.