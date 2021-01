1 / 8 Die deutsche Girlgroup No Angels bei ihrem Comeback 2007: Jetzt wollen Jessica Wahls, Nadja Benaissa, Sandy Mölling und Lucy Diakovska (von links) erneut zusammen durchstarten. ZIK Images/United Archives via G Nur ein Gründungsmitglied fehlt: Vanessa Petrua (Zweite von rechts) verliess die Band schon 2003 und ist auch jetzt nicht mehr dabei. WireImage An den MTV Europe Music Awards 2007: Die No Angels gelten als erfolgreichste deutsche Girlband ever. Getty Images for MTV

Darum gehts Die No Angels sollen laut «Bild» an einem Comeback feilen.

Zu viert will die Girlband noch einmal durchstarten – mit altbewährtem: «Daylight in Your Eyes» heisst die neue alte Single.

Noch ist die Reunion nicht offiziell bestätigt, aber einige Indizien sprechen dafür.

Das Instagram-Profil ist schon eingerichtet und wird zurzeit rege gefüttert, die Songs sind auf Spotify seit Kurzem alle streambar: Bei den No Angels stehen alle Zeichen auf Reunion. 20 Jahre nach ihrer Gründung in der allerersten «Popstars»-Castingshow und zwölf Jahre nach ihrem letzten Album will es die deutsche Girlband offenbar noch einmal wissen.

Laut Informationen von «Bild» soll der Comeback-Startschuss demnächst in einer grossen TV-Show fallen. In welcher, ist noch nicht bekannt. Genau wie im Jahr 2000, als die Band als Siegerin bei «Popstars» hervorging, soll die erste Single «Daylight in Your Eyes» heissen – eine neue Version des No-Angels-Hits von damals.

Falls es bei dir jetzt noch immer nicht klingelt, helfen wir gerne auf die Sprünge:

Die Gründungs-Formation bestand damals aus fünf Mitgliedern, die Reunion soll nun als Quartett erfolgen: Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44), Jessica Wahls (43) und Nadja Benaissa (38) sind am Start, nur Vanessa Petrua (41), die die Band schon 2003 verliess, ist nicht mehr dabei.

TV-Shows und Ausbildung nach Band-Aus

2003 war auch das Jahr, in dem sich die No Angels zum ersten Mal auflösten. 2007 folgte bereits einmal ein Comeback, 2014 gabs dann die (vorerst) endgültige Trennung.

Die einen musizierten seither in Musicals (Lucy, Sandy) und tingelten durch TV-(Trash-)Shows (Lucy war bei «Promi Big Brother» und «The Masked Singer»), die anderen sattelten ganz um: Jessica arbeitet seit Jahren als Moderatorin bei einem Radiosender, Nadja absolvierte eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau.

Jetzt feilen die vier Frauen offenbar an ihrem Comeback. Und schwelgen derweil auf Instagram in Erinnerungen an alte Zeiten. Untenstehender Post etwa stammt von der Echo-Verleihung 2002. «Wie aufgeregt wir immer waren, wenn wir über den roten Teppich gelaufen sind», schreibt die Band in der Caption.

Ihre Fans erinnern sich: «Ich weiss noch, wie ihr 2003 dreimal nominiert wart und ich mega frustriert war, dass ihr die ersten beiden Preise nicht gewonnen habt», kommentiert eine Followerin. Eine andere: «Ich weiss noch, wie ich auf dem Sofa jeden einzelnen Echo glückselig ‹besprungen› hab und es am nächsten Tag in der Schule niemanden interessiert hat, dass ihr jetzt auch höchst offiziell grossartig seid.»

Die No Angles verkauften mehr als fünf Millionen Tonträger, hatten vier Nummer-Eins-Hits alleine in den deutschen Singlecharts und gewannen drei Echos.