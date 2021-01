Mit zwei Siegen in drei Rennen hat Petra Vlhova den Slalom-Weltcup bisher dominiert. Zuletzt musste sie sich im Flutlicht am Semmering jedoch mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Reüssiert hat am Semmering Michelle Gisin. Nach einem fünften und einem zweiten Platz in Levi, gelang ihr am Semmering der Sprung aufs Siegertreppchen. Damit bescherte sie der Schweiz den ersten Slalom-Sieg einer Frau seit Marlies Oester im Jahr 2002 in Berchtesgaden.