Giswil OW : Motorradfahrer verunfallt tödlich 

Ein Töfffahrer stürzte am Donnerstagabend auf der Panoramastrasse in Giswil. Der 63-jährige Lenker zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Am Donnerstagabend um etwa 19.15 Uhr fuhr ein Töfffahrer auf der Panoramastrasse in Giswil bergwärts in Richtung Sörenberg, wobei der 63-jährige Lenker in einer Linkskurve unterhalb der Mörlialp die Kontrolle über seinen Töff verlor. Dabei kam der Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins nahegelegene Waldstück.