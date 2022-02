Emotionaler Triumph  – «Giulia, das ist für dich» – Olympiasiegerin Gremaud denkt an Teamkollegin

Bronze, Silber und Gold! Mathilde Gremaud hat mit 22 Jahren bereits alle Olympia-Medaillen in ihrem Palmares stehen. Die Goldmedaille sicherte sie sich in der Nacht auf Dienstag mit einem spektakulären zweiten Lauf im Slopestyle der Frauen. Um 0,33 Punkte distanzierte sie am Ende das chinesische Super-Talent Eileen Gu.