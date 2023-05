Giuliano Carnavoli: Rollstuhl-Tennis-Spieler begeistert auf Tiktok

Die Geschichte von Giuliano Carnovali im Video. 20Min/Mathias Spicher

Darum gehts In der Silvesternacht 2019 erlitt Giuliano Carnovali einen schweren Unfall und sitzt seither im Rollstuhl.

Der 25-jährige Zürcher hat nach dem Unfall aber neuen Mut gefasst.

Nun sorgt er mit Tiktok-Videos für Furore und will als Rollstuhl-Tennisspieler Erfolge feiern.

«Ich habe grosse Ziele im Tennis und will 2028 nach Los Angeles», erklärt Giuliano Carnovali selbstbewusst, als ihn 20 Minuten am Rande eines Tennis-Trainings in Nottwil besucht. Dass der 25-Jährige überhaupt von der Teilnahme an den Paralympics träumen kann, ist alles andere als selbstverständlich. Dies, da er 2019 in der Silvesternacht einen Unfall erlitt, der sein Leben für immer veränderte.

«Beim Aussteigen aus einem Zug stolperte ich und fiel zwischen Zug und Perron», beschreibt der heutige Rollstuhltennis-Spieler den für ihn schicksalshaften Moment im Stadtzürcher Quartier Friesenberg. «Dabei trennte der Zug mir meinen rechten Arm ab, brach mir meine Wirbelsäule und verletzte meinen Oberkörper schwer», schildert Carnovali den Moment, als ihn der Wagen der Üetlibergbahn mitriss.

Im Spital bereits für tot erklärt

Der lebensfrohe junge Mann lag danach einige Tage im künstlichen Koma, musste um sein Leben bangen und galt im Spital sogar für einen Moment als tot. Die ersten Wochen nach dem Unfall seien für ihn eine grosse Herausforderung gewesen, erzählt Carnovali. «Mit den ganzen negativen Emotionen klarzukommen, ist sehr schwierig gewesen», meint er und fügt an, dass er rund ein halbes Jahr brauchte, um wieder Zuversicht zu schöpfen. «Dann habe ich verstanden, dass ich wieder selbstständig werden kann und das Leben weitergehen muss», so der Zürcher.

Neben Fortschritten in der Reha hätten ihm vor allem eine positive Lebenseinstellung und der Sport Kraft gegeben zurückzufinden. Mit einer mutmachenden Grundhaltung kommen auch die meisten Videos von Carnovali auf Tiktok daher. Auf der Social-Media-Plattform postet er kurze Clips, die teilweise über elf Millionen Mal angeschaut werden. Besonders auf Interesse stossen Videos, in denen er kurz aus dem Rollstuhl aufsteht und einige Schritte geht.

Inklusion dank Tiktok

«Auf Social Media versuche ich, die Menschen für Querschnittlähmungen und andere Behinderungen zu sensibilisieren. Inklusion ist auch für mich ein wichtiges Thema», berichtet der einst leidenschaftliche Skater. Mit einem Lächeln fügt er an, er wolle aber nicht Influencer werden, sondern wolle künftig auch mehr sportliche Inhalte in seinen Videos präsentieren.

Sein aktuelles Tennis-Niveau bezeichnet Carnovali selber noch als «etwas tief». «Ich mache aber mega Fortschritte und denke, ich bin in zwei bis drei Jahren sicher die Nummer eins der Schweiz», so der ambitionierte Sportler. Weltweit wolle er in derselben Zeitspanne zu den Top 50 seiner Kategorie vorstossen. Leben könne er aber auch dann noch nicht vom Tennis.

Dies könnten im Rollstuhlbereich gemäss Carnovali bloss etwa die zehn besten Spieler der Welt oder solche, die sich intelligent zu präsentieren und vermarkten wüssten. Dass der gelernte Kaufmann dies kann, zeigt er auf dem Tennisplatz und auf seinen Social-Media-Kanälen.

Doch auch daneben will er weiter Gas geben und als nächstes Ziel die Rückkehr in den normalen Arbeitsmarkt schaffen. «Ich bin bereit, um wieder ins Büro zu gehen», hält er fest und weiss – in seinem Leben hat er schon ganz andere Herausforderungen als das Finden eines Jobs bewältigt.

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, mit einer Behinderung? Hier findest du Hilfe: Verzeichnis der Behindertenorganisationen des Bundes Inclusion Handicap, Dac hverband der Behindertenorganisationen Schweiz, Information und Rechtsberatung EnableMe, Portal und Community von und für Menschen mit Behinderungen