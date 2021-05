Nach ESC-Auftritt - Gjon’s Tears sorgt mit Doppeladler-Geste für Shitstorm

Doppeladler als Provokation empfunden

2019 sorgte die damals amtierende «Miss Freedom of Serbia» Irina Jovanka an einem Schönheitswettbewerb im Kosovo für einen Skandal. Auf der Bühne zeigte sie den Doppeladler. Danach brach ein Shitstorm über die 24-Jährige herein. Zahlreiche serbische Medien kritisierten ihr Verhalten. «Skandalös» schrieb etwa der «telegraf.rs». «Kurir.rs» bezeichnete den Vorfall als «einen Skandal, den es so noch nie gegeben hat».