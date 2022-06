Kuriose Kreation: Glace im Toastbrot – versteht die Migros Ice Cream Sandwiches nicht?

«Ok, wer von euch hat der Migros erklärt, dass Ice Cream Sandwiches so funktionieren?», spottet ein User auf Reddit. Dazu teilt er ein Foto von der ersten Seite des Migros-Magazins. Es zeigt verschiedene Glace-Variationen «zum Dahinsommern», wie etwa frittierte Glace oder Glacebecher mit Marshmallows. Auf Unverständnis stösst hingegen die Kreation ganz in der Mitte: Glace eingeklemmt zwischen zwei Scheiben Toast und in Dreiecken aufeinander gestapelt. Glace mit Toast? Was ist denn bei der Migros los, fragen sich die User. «Ich glaube, sie haben das mit dem Sandwich zu wörtlich genommen», heisst es in den Kommentaren.