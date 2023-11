Glace und Pflanzenhack – das sind die beliebtesten neuen Produkte

11. Platz: Calgon 4 in 1 Power Gel

Jedes Jahr kommt eine Flut neuer Produkte in die Läden – 6474 brachte letztes Jahr allein die Markenartikelindustrie heraus. Der Markenartikelverband Promarca vergab am Donnerstag in Interlaken zum sechsten Mal die Preise für die besten Neuheiten.