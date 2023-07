Glace im Brot: In Zürich gibts jetzt den Glace Berliner

Was passt vermeintlich überhaupt nicht zu Glace? Eine warme, teigige Hülle vielleicht? Im Eisladen in Zürich wird eine neue Spezialität serviert: der Glace Berliner. Das ist Glace im Brötli.

Die Idee finde ich ganz spannend. Klingt, als könnte mir das gut schmecken. Ich will nicht in Glace beissen. Ich hab weder Berliner noch Glace gern.

Glace im Brot hat sizilianische Tradition

Glace im Brot ist kein neuer Trend. Das macht auch der Besitzer des Eisladens deutlich. «Glace im Brot gibt es in Italien schon seit mehreren Jahren.» Das sogenannte «Brioche con gelato» ist gar eine beliebte und traditionsreiche Spezialität aus Sizilien. Bei dem Dessert wird ein weiches, süsses Brioche-Brötli mit feinem italienischem Gelato gefüllt.

Es gilt als erfrischender Snack und wird meist als Nachtisch an heissen Sommertagen genossen. Die Kombination aus dem warmen, fluffigen Brioche-Brot und dem kalten, cremigen Gelato soll eine köstliche Geschmackskombination ergeben.

Und auch in Zürich kommt die Abwandlung offenbar gut an. So sagt Philipp Früh: «Mittlerweile hat der Glace Berliner viele Fans unter unseren Kunden und es werden täglich mehr.» Das Prinzip ist im Grunde dasselbe wie beim sizilianischen Vorreiter. Das Brot und das Glace verschmelzen zu einem Sommersnack mit konträrem Temperatur-Spiel à la innen Eis, aussen heiss.