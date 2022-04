Nach Pleite gegen Köln : Nati-Goalie Yann Sommer mittendrin – Gladbach-Fans wollen Kabine stürmen

Nach der 1:3-Niederlage im Derby gegen Köln dringen rund 50 Gladbach-Anhänger auf das Vereinsgelände vor. Dort kommt es zur Aussprache mit Spielern und Vereinsverantwortlichen.

Nach der 1:3-Niederlage im rheinischen Derby gegen den FC Köln brennt der Baum bei Borussia Mönchengladbach so richtig. Im Anschluss an die Bundesliga-Partie am Samstagabend drangen mehrere Gladbach-Fans auf das Vereinsgelände am Borussia-Park vor. Die etwa 50 Anhänger konnten schliesslich an der Geschäftsstelle festgesetzt werden, wie die Polizei mitteilte.