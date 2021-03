Sommer, Embolo und Co. : Gladbach in der Mega-Krise – Trainer bald weg und Sieglos-Serie

1 / 7 Seit Marco Rose den Wechsel zu Dortmund bekannt gegeben hat, läuft des bei den Fohlen nicht mehr. imago images/Uwe Kraft Der Champions-League-Teilnehmer rutschte in der aktuellen Bundesliga-Tabelle auf Platz 10 ab. imago images/Norbert Schmidt Dennis Zakaria findet nach seiner Verletzungspause langsam zurück zur alten Form. imago images/Revierfoto

Die aktuelle Situation bei Borussia Mönchengladbach ist alles andere als rosig. Seit bekannt wurde, dass Marco Rose zum Ligakonkurrenten Dortmund wechselt, bringen die Fohlen kein Bein mehr vor das andere. Das Spiel am Freitagabend auswärts gegen Augsburg ist wegweisend für den restlichen Verlauf der Saison. Mit einem Sieg könnte man den Anschluss an die europäischen Plätze halten. Alles andere als ein Sieg kommt für die Fohlen also nicht in Frage. Bei einer Niederlage würde es sonst noch weiter rumoren am Niederrhein und die Kritik um den aktuellen Trainer Marco Rose auch nicht leiser werden.

Saison 19/20

Am Beginn des Gladbacher Märchens stand die Verpflichtung von Trainer Marco Rose. Der Deutsche löste im Sommer 2019 Dieter Hecking als Chefcoach ab. Bevor Rose nach Gladbach wechselte, sorgte er als Trainer mit Red Bull Salzburg in der Europa League für Furore. In der ersten Saison unter Rose spielte Gladbach einen erfrischenden Offensiv-Fussball. Zwischenzeitlich führte Gladbach sogar die Tabelle an und ärgerte immer wieder die Titelfavoriten aus München und Dortmund. Am Ende der Saison sprang ein Champions-League-Platz für die Fohlen heraus.

Ausstiegsklausel und bevorstehender Wechsel

Wie es den Anschein macht, war Gladbach für Marco Rose aber nur eine Durchgangsstation. In Absprache mit Borussia-Sportchef Max Eberl liess sich der 44-Jährige bei seiner Vertragsunterzeichnung eine Ausstiegsklausel einbauen. Von dieser Gebrauch gemacht hat der BVB. Rose wechselt auf die kommende Spielzeit für fünf Millionen Euro zu den Borussen aus Dortmund. Nach Bekanntgabe des Wechsels gab es laute Proteste, vor allem vonseiten der Fans. «Der soll sich gleich verpissen» oder «Dieser Wechsel macht aus sportlicher Sicht keinen Sinn» sind nur zwei von vielen negativen Äusserungen zum Transfer.

Die aktuelle Situation

Seit nun sieben Spielen konnte die Borussia aus Gladbach nicht mehr gewinnen. Oder besser gesagt: Seit dem Bekanntwerden des Wechsels von Marco Rose zu Borussia Dortmund scheint bei den Fohlen nichts mehr richtig zu funktionieren. In der Bundesliga fiel man auf den zehnten Tabellenplatz zurück. Mittlerweile hat man schon zehn Zähler Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Aus den letzten fünf Spielen holte man lediglich einen einzigen Punkt. In der Königsklasse verlor man das Hinspiel zuhause gegen Pep Guardiolas Manchester City 0:2, ein Ausscheiden in der Champions League nächste Woche liegt bei der aktuellen Form Gladbachs auf der Hand.

Die Schweizer

Gladbach gilt schon lange als Anlaufstation für Schweizer Fussballer in der Bundesliga. Alleine im aktuellen Kader stehen gleich fünf Schweizer unter Vertrag. Stammtorhüter und stellvertretender Captain ist Yann Sommer, die beiden Verteidiger Nico Elvedi und Michael Lang sowie Mittelfeldmotor Dennis Zakaria und Stürmer Breel Embolo. Vor allem Letztgenannter sorgte für negative Schlagzeilen, weil er sich nicht an die Corona-Massnahmen gehalten hat. Michael Lang spielt in dieser Saison keine Rolle und hat einen schweren Stand unter Trainer Marco Rose. In der Bundesliga absolvierte der Ex-Basler kein einziges Spiel. Aber es gibt auch positive News. Nico Elvedi hat gerade erst diese Woche seinen Vertrag bei den Fohlen um weitere drei Jahre verlängert. Auch Dennis Zakaria, der nach einer längeren Verletzungspause zurückgekommen ist, findet immer besser zu seiner alten Form zurück.

Die Zukunft