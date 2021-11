«Eher schwerer verletzt» : Gladbach-Manager befürchtet Schlimmeres bei Elvedi und Embolo

Nico Elvedi und Breel Embolo mussten in der Bundesliga verletzt ausgewechselt werden. Gladbach-Manager Max Eberl spricht davon, dass die Nati-Stars «eher schwerer verletzt» seien.

Es sind Bilder, die die Nati-Fans gar nicht gerne sehen: Zuerst Nico Elvedi und dann auch noch Breel Embolo mussten im Freitagsspiel der Bundesliga verletzt ausgewechselt werden. Gladbach-Verteidiger Elvedi schied nach einem Laufduell mit dem Mainzer Karim Onisiwo mit einer Knöchelverletzung aus. Kurze Zeit später traf es auch Stürmer Embolo: Der 24-Jährige griff sich bei einem langen Schritt an der Aussenlinie sofort an den hinteren Oberschenkel und verliess das Spielfeld. Embolo hielt sich die Hände vors Gesicht und war untröstlich.

Zakaria hat noch Hoffnung

In der Innenverteidigung hatte Nati-Kollege Denis Zakaria Elvedi ersetzt – und einen guten Job gemacht. Auch Zakaria sagte: «Wenn du zwei grosse Spieler verlierst, dann ist es schwer für die Mannschaft.» Der 24-Jährige wurde nach dem Spiel bei Dazn auf die Verletzung seiner beiden Nati-Kollegen angesprochen. Zakaria glaube, es handle sich wohl um keine langwierige Blessur, schien sich dabei aber nicht so ganz sicher zu sein. Der Genfer war vor der Partie in Mainz selber fraglich, meldete sich nach einer Magen-Darm-Grippe aber wieder fit zurück.

Gladbach-Trainer Adi Hütter erklärte nach der Partie, dass bei Elvedi der Verdacht auf einen Aussenbandriss, bestehe. Bei Embolo scheint es sich um ein muskuläres Problem zu handeln. Bleibt abzuwarten, ob die beiden Nati-Stars tatsächlich ausfallen für die so wichtigen Länderspiele der Schweiz in Italien (am 12. November) und gegen Bulgarien (am 15. November).