Nächste Cup-Überraschung : Gladbach scheitert mit vier Schweizer Nati-Spielern blamabel an Hannover

Im DFB-Pokal schieden im Achtelfinal am Dienstag bereits Köln, Mainz und Dortmund aus. Am Mittwoch erwischte es auch Borussia Mönchengladbach, die Fohlen verloren 0:3 in Hannover.

1 / 4 Das 2:0 erzielte Sebastian Kerk per Penalty gegen Yann Sommer. Getty Images Nico Elvedi stand in der Gladbacher Verteidigung auf verlorenem Posten. Getty Images Der eingewechselte Breel Embolo wurde verwarnt, konnte sonst aber keine Akzente setzen. Getty Images

Darum gehts Auch Borussia Mönchengladbach ist im Cup-Achtelfinal gescheitert.

Die Fohlen unterlagen dem Zweitligisten Hannover 0:3.

Alle vier Schweizer kamen dabei zum Einsatz.

Borussia Mönchengladbach hat sich bei Hannover 96 mächtig blamiert und ist nach einem desaströsen Auftritt aus dem Cup geflogen. Die völlig indisponierte Mannschaft von Trainer Adi Hütter unterlag dem Zweitligisten im Achtelfinal verdient 0:3. Das Unheil begann für Gladbach in Hannover bereits in der vierten Minute: Maximilian Beier brachte den Underdog früh in Führung. Nach einem präzisen Pass von Hendrik Weydandt war Beier halbrechts im Strafraum völlig frei und schoss wuchtig am chancenlosen Nati-Goalie Yann Sommer vorbei ins Gladbacher Tor.

Doch in der Folge gelang nicht etwa dem Bundesligisten der Ausgleich, nein, der Zweitlist ging durch einen Hands-Penalty in der 36. Minute sogar 2:0 in Führung. Für Sommer gab es nichts zu halten. Und wer dachte, die Pause würde die Gladbacher wecken, der sah sich getäuscht. Denn nach der Pause blieb das Bild unverändert: Die Gladbacher pomadig, die Gastgeber engagiert. Hannover setzte in der 51. Minute per Konter, erneut durch Beier, noch einen drauf und machte den Sack zu.

Bei den Gladbachern spielten Sommer und Nico Elvedi in der Verteidigung von Beginn weg, Nati-Spieler Denis Zakaria und Breel Embolo wurden zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt. Mit Dortmund gegen St. Pauli, Mainz in Bochum und Köln gegen den Hamburger SV hatten am Dienstag bereits drei Bundesligisten die Segel im Achtelfinal streichen müssen.

Leipzig machte es besser

Vorjahresfinalist RB Leipzig hat ohne viel Glanz den Viertelfinal erreicht. Der Bundesligist wurde im Duell mit Zweitligist Hansa Rostock seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in der heimischen Red Bull Arena 2:0 durch. Yussuf Poulsen (6.) und Dani Olmo (82.) erzielten die Tore. Der Schweizer Ridge Munsy spielte bei Hansa im Sturm durch. Damit dürfen die Leipziger, die 2019 und 2021 bereits das Endspiel erreicht hatten, weiter auf den ersten grossen Titel der Vereinsgeschichte hoffen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!