Bundesliga : Gladbach-Schweizer erklimmen dank Sieg gegen Hertha die Tabellenspitze

In der Bundesliga stand am Freitagabend das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC an. Die Fohlenelf um Yann Sommer und Nico Elvedi gewinnt mit 1:0 und übernimmt damit vorüdie Tabellenführung.