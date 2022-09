Bundesliga : Gladbach kassiert Heim-Pleite gegen Widmers Mainz – Sommer stellt Rekord auf

Eine Woche nach seiner überragenden Leistung gegen Bayern München verliert Yann Sommer mit Gladbach gegen Silvan Widmers Mainzer. Eine Niederlage setzt es auch für Ruben Vargas’ Augsburg gegen Hertha ab.

Darum gehts Am Sonntag standen in der Bundesliga 2 Spiele auf dem Programm.

Yann Sommer und Nico Elvedi verlieren mit Gladbach gegen Silvan Widmers Mainz.

Sommer spielt dabei wieder überragend und bricht einen Bundesliga-Rekord.

Ruben Vargas und Augsburg kassieren derweil eine Pleite gegen Hertha.

Augsburg – Hertha Berlin 0:2

Hertha BSC hat sich bei Ruben Vargas’ FC Augsburg den ersten Saisonsieg in der Bundesliga erkämpft und die Abstiegsränge vorerst hinter sich gelassen. Die Berliner gewannen bei den zuhause weiter sieglosen Fuggerstädtern am Sonntag verdient mit 2:0 (0:0) und zogen damit in der Tabelle am FCA vorbei. In einer hitzigen Partie bescherten Dodi Lukebakio (57. Minute) mit seinem zweiten Saisontor und der Ex-Augsburger Marco Richter (90.+3) Sandro Schwarz den ersten Sieg als Hertha-Trainer. Bei den offensiv schwachen Augsburgern wurde Nati-Star Vargas nach der Pause eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Gladbach – Mainz 0:1

Borussia Mönchengladbach hat die erste Niederlage in der Bundesliga kassiert. Die Mannschaft der beiden Nati-Stars Yann Sommer und Nico Elvedi unterlag am Sonntag vor 52’210 Zuschauern Silvan Widmers Mainz mit 0:1 (0:0). Den Treffer des Tages für die Gäste erzielte Aaron in der 55. Minute mit einem sehenswerten Freistoss. Der Gladbacher Ko Itakura hatte zuvor wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Durch den Auswärtssieg sprang Mainz mit jetzt zehn Zählern auf Platz fünf, Gladbach fiel auf den neunten Rang zurück.

Elvedi wurde in der Pause (wohl als Vorsichtsmassnahme) ausgewechselt, Sommer und Widmer spielten durch. Besonders auszeichnen konnte sich dabei einmal mehr der Nati-Goalie. Sommer zeigte am Sonntag wie bereits in der Vorwoche gegen die Bayern zahlreiche starke Paraden und hielt die Fohlenelf lange in der Partie. Das Gegentor konnte auch er nicht verhindern. Freuen kann sich der 33-Jährige jedoch über einen Bundesliga-Rekord. Als erster ausländischer Goalie knackte Sommer nämlich die Marke von 267 absolvierten Partien in der Bundesliga.

