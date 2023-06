Gladbach: Trainer Gerry Seoane fordert Kaderumbau

Gerry Seoane hat bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach in einem Punkt eine klare Botschaft gesendet: Der künftige Erfolg des sportlich abgestürzten früheren Champions-League-Teilnehmers ist wesentlich abhängig vom dringend benötigten Kaderumbau in diesem Sommer. «Die Kadermöglichkeiten haben einen wichtigen Einfluss darauf, wie wir spielen wollen», sagte der 44-Jährige.

Seoane sagte weiter: «Was fehlt uns in der Mannschaft an Attributen? Man wünscht sich sicherlich mehr Dynamik nach vorne.» Und er meinte zudem: «Es ist allen bekannt, dass die letzten Jahre schwierig waren. Das lag sicherlich auch an dem ein oder anderen Transferfenster, das nicht so gelungen war. In einem funktionierenden Team braucht es verschiedene Charaktere und Stärken.» (dpa/hua)