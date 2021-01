«Trifft ihn empfindlich» : Gladbach verhängt hohe Geldstrafe gegen Breel Embolo

Fussball-Nationalspieler Breel Embolo verstiess vor einigen Tagen gegen die Corona-Massnahmen. Nun muss er eine saftige Geldstrafe zahlen.

1 / 4 Breel Embolo muss eine hohe Geldstrafe zahlen. AFP Dies, weil er gegen die Corona-Massnahmen verstiess. AFP Die Busse soll ihn gemäss Club «empfindlich treffen». AFP

Darum gehts Vorletztes Wochenende verstiess Breel Embolo gegen die Corona-Massnahmen in Deutschland.

Es wird gemunkelt, dass er sich an einer Party aufgehalten haben soll.

Der Spieler selbst leugnet, gefeiert zu haben. Er habe bei einem Freund Basketball geschaut.

Nun verhängt sein Club Mönchengladbach eine hohe Geldstrafe gegen den Nati-Spieler.

Diese soll ihn «empfindlich treffen».

Borussia Mönchengladbach hat Breel Embolo wegen des Verstosses gegen die Corona-Bestimmungen zu einer hohen Geldstrasse verurteilt. «Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstossen, die aktuell für alle Menschen in unserem Land gelten und deren Einhaltung für uns als Club in der Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb ist. Wir haben deshalb entschieden, dass er eine Geldstrafe zahlen muss, die ihn empfindlich trifft», wurde Sportdirektor Max Eberl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Nati-Star hat Busse bereits akzeptiert

Zur Höhe der Geldstrafe machte der Verein am Dienstag keine Angaben. Gemäss den Informationen der «Bild» soll es sich um eine Busse in Höhe von 200’000 Euro handeln. Embolo habe die Strafe bereits akzeptiert. Der 23-jährige Nati-Spieler soll nach Überzeugung der Polizei am vorvergangenen Wochenende an einer illegalen Party in Essen teilgenommen haben. Von 23 Personen wurden damals die Personalien aufgenommen, darunter auch die von Embolo.

Der Borussia-Profi wurde aber von der Polizei nicht im Lokal, sondern in einer angrenzenden Wohnung angetroffen. Mehreren Quellen zufolge sei Embolo von der Party über das Dach in die genannte Wohnung geflüchtet und habe sich in der Badewanne versteckt (wir berichteten).

So reagierte Embolo

Der 23-Jährige reagierte schockiert auf die Anschuldigungen und entschuldigte sich. Auf Instagram schrieb er: «Ich bin in der Nacht auf Sonntag nach der Rückkehr vom Spiel in Stuttgart mit einem Freund nach Essen gefahren, um dort bei einem Kollegen Basketball zu schauen.» Das sei dumm gewesen, gibt der Stürmer zu und entschuldigt sich bei seinen Fans. «Es trifft aber nicht zu, dass ich an einer Party teilgenommen habe. Das ist eine falsche Darstellung.» Die Wohnung, in die er sich befand, sei in unmittelbarer Nähe des Lokals, in dem die Party stattfand, erklärte Embolo weiter. Die Polizei habe ihn in der Wohnung angetroffen und daraufhin seine Personalien aufgenommen. Den Teilnehmern der illegalen Party drohen bis zu 250 Euro Bussgeld.